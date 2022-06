UFFICIALE – Vásquez in prestito alla Cremonese

Leggi su 11contro11

(Di sabato 18 giugno 2022) La, neopromossa in Serie A dopo il 2º posto ottenuto la scorsa stagione nel campionato cadetto, ha cominciato a muoversi sul mercato. Da pochi minuti il club lombardo ha annunciato il trasferimento del difensore centrale del Genoa Johancorte di Alvini. Come riportato nel comunicato, laha acquisitoincon l’opzione per il diritto di riscatto fissata a 4 mln €. Con la maglia rossoblù, il messicano classe ’98 ha totalizzato 30 presenze fra Serie A e Coppa Italia, mettendo a segno anche 1 gol in campionato (contro il Sassuolo). Sebbene la scorsa stagione si sia conclusa con la retrocessione del club in Serie B, il messicano aveva da tempo le attenzioni di diversi club di A. Infatti, il 23enne messicano era già ...