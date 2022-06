Siccità, in Lombardia ordinanze contro gli sprechi d'acqua: vietato lavare l'auto (Di sabato 18 giugno 2022) vietato lavare la macchina o irrigare giardini. Dalla Val Brembana, in una Lombardia che va verso lo stato di emergenza per l’emergenza Siccità, arriva un’anteprima di come potrebbe essere il nostro immediato futuro. I sindaci di una ventina di Comuni hanno infatti firmato un’ordinanza contro gli sprechi di acqua. Più che sulle multe, al momento, si punta sul buon senso dei cittadini. L’inverno presenta il conto A rendere la situazione particolarmente critica è stato l’inverno senza neve e con pochissima pioggia. Che vuol dire sorgenti meno cariche. Da dicembre 2021 fino a fine febbraio, l’Italia ha avuto l’80% di pioggia e il 60% di neve in meno rispetto alla media stagionale. L’allarme di Uniacque: non si esclude il razionamento Per questo Uniacque, che gestisce il ... Leggi su tg24.sky (Di sabato 18 giugno 2022)la macchina o irrigare giardini. Dalla Val Brembana, in unache va verso lo stato di emergenza per l’emergenza, arriva un’anteprima di come potrebbe essere il nostro immediato futuro. I sindaci di una ventina di Comuni hanno infatti firmato un’ordinanzaglidi. Più che sulle multe, al momento, si punta sul buon senso dei cittadini. L’inverno presenta il conto A rendere la situazione particolarmente critica è stato l’inverno senza neve e con pochissima pioggia. Che vuol dire sorgenti meno cariche. Da dicembre 2021 fino a fine febbraio, l’Italia ha avuto l’80% di pioggia e il 60% di neve in meno rispetto alla media stagionale. L’allarme di Uniacque: non si esclude il razionamento Per questo Uniacque, che gestisce il ...

