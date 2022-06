Roberta Beta: 'Non lavoro da un anno, la mia giornata è vuota e l'autostima sotto i piedi' (Di sabato 18 giugno 2022) Problemi di lavoro per l'ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello, Roberta Beta , che ha postato uno sfogo sui social sul lavoro che manca e l'autostima che sprofonda. 'Oggi la mia ... Leggi su leggo (Di sabato 18 giugno 2022) Problemi diper l'ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello,, che ha postato uno sfogo sui social sulche manca e l'che sprofonda. 'Oggi la mia ...

