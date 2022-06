La Roma punta al gioiello del Real Madrid | serve un’uscita

Leggi su serieanews

(Di sabato 18 giugno 2022)allaper concretizzare l’interesse per undel: tutti i dettagli L’obiettivo della nuovadi José Mourinho sarà quello di migliorare la qualificazione in Europa League della prossima stagione. La vittoria della Conference ha sbloccato il calcio italiano in Europa, tornato vittorioso per la prima volta dopo dodici anni. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.