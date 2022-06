Isola dei Famosi, Nicolas Vaporidis in infermeria per alcuni accertamenti (Di sabato 18 giugno 2022) L’avventura dei naufraghi all’Isola dei Famosi, prosegue senza sosta. Ilary Blasi con la collaborazione dei due opinionisti: Nicola Savino e Vladimir Luxuria, lunedì tornerà a collegarsi in diretta con i protagonisti del reality targato Canale 5, per fare insieme a loro il punto della situazione. In ogni caso, l’attuale edizione per la sua longeva durata passerà alla storia. Gli infortuni anche quest’anno non sono mancati. Nelle ultime ore è finito in infermeria anche Nicolas Vaporidis, colui che per primo è riuscito ad aggiudicarsi il pass per la finale, che si disputerà a Milano il 27 giugno. Facciamo insieme il punto della situazione. Nicolas Vaporidis sottoposto ad alcuni accertamenti medici Il traguardo dei 90 giorni è stato ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 18 giugno 2022) L’avventura dei naufraghi all’dei, prosegue senza sosta. Ilary Blasi con la collaborazione dei due opinionisti: Nicola Savino e Vladimir Luxuria, lunedì tornerà a collegarsi in diretta con i protagonisti del reality targato Canale 5, per fare insieme a loro il punto della situazione. In ogni caso, l’attuale edizione per la sua longeva durata passerà alla storia. Gli infortuni anche quest’anno non sono mancati. Nelle ultime ore è finito inanche, colui che per primo è riuscito ad aggiudicarsi il pass per la finale, che si disputerà a Milano il 27 giugno. Facciamo insieme il punto della situazione.sottoposto admedici Il traguardo dei 90 giorni è stato ...

