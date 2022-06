(Di sabato 18 giugno 2022) Roma, 18 giu. (Adnkronos) - La fiducia delle imprese manifatturiere (109,3 a maggio, da 109,9) è in costante diminuzione da novembre. A ciò si affianca un progressivo deterioramento degli ordini. L'indice Pmi continua a scendere (51,9 a maggio, da 54,5), ai minimi da un anno e mezzo, restando appena in area di espansione; la stessa indagine segnala un calo di attività e domanda. La produzione, invece, fino ad aprile sembra reggere, andando molto sopra le attese (dopo il -0,6% nel 1° trimestre). E' quanto scrive il Centro Studi Confnella Congiuntura flash di giugno. Il rischio, si legge nell'analisi, è che questa resilienza produttiva delle impreseli italiane non duri a lungo, perché i margini sono molto ridotti (in alcuni casi negativi) a causa dei rincari delle commodity. La forbice con gli indicatori qualitativi si potrebbe ...

Pubblicità

TV7Benevento : Industria: Confindustria, settore resiste, costruzioni in salute e nei servizi meno rimbalzo -… - ConfindustriaLe : RT @Confindustria: #CongiunturaFlash | L'andamento del #PIL italiano nel 2° trimestre 2022 è molto debole. Proseguono i #rincari delle comm… - Confindustria : #CongiunturaFlash | L'andamento del #PIL italiano nel 2° trimestre 2022 è molto debole. Proseguono i #rincari delle… - AntennaSud : Assise Piccola industria Confindustria, ecco la tappa barese - Politicare1 : Carlo Bonomi, presidente #Confindustria: 'Un'ulteriore riduzione del gas ???? sarebbe un colpo duro all'industria man… -

Confindustria

... 'va rimesso in discussione, pena la distruzione dell'dell'auto europea '. Questa l'analisi fatta dal presidente del Gruppo Omr e membro del consiglio generale di, Marco ...Accordo tra PiccoladiLiguria, Istituto Italiano di Tecnologia IIT e Miami Scientific Italian Community. Si tratta di una partnership per l'esportazione delle tecnologie made in Italy e il ... ASSISE PICCOLA INDUSTRIA, BARONI: LE PROPOSTE DELLE PMI E’ quanto scrive il Centro Studi Confindustria nella Congiuntura flash di giugno. Il rischio, si legge nell’analisi, è che questa resilienza produttiva delle imprese industriali italiane non duri a ...Soddisfatto il presidente di Confindustria Emilia Area Centro Valter ... di ricerca per ricercatori e dottorandi su temi dell’Industria 4.0, percorsi di aggiornamento per i docenti degli ...