Incendio di Malagrotta, a Fiumicino diossina ancora oltre i livelli di guardia. In discesa a Roma (Di sabato 18 giugno 2022) Prosegue l'allarme diossina a Fiumicino, dopo l'Incendio di mercoledì al Tmb di Malagrotta. Il valore rilevato dal monitoraggio dell'Arpa Lazio infatti è pari a 0.9, di gran lunga superiore allo 0,3 che è il «riferimento individuato dall'Oms per l'ambiente urbano» come tetto massimo in un range che va da 0.1 a 0.3 pg/m3. A Roma, invece, le diossine nel campione dell'aria prelevato ieri nell'area di Malagrotta sono inferiori al dato del giorno precedente (0,2 rispetto allo 0,3 del secondo campione del 16) e continuano a non superare i valori dell'Oms. A Fiumicino prorogate le restrizioni emanate dopo l'Incendio Dunque, restano confermate le restrizioni emanate nei giorni scorsi, sia per quanto riguarda la vita all'aperto sia per quanto riguarda il ...

