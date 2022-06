GP Canada, Verstappen: “Contento della pole, non vedo l’ora di correre domani in pista” (Di sabato 18 giugno 2022) “Non mi aspetto che sia una gara lineare, ma con condizioni complicate abbiamo mantenuto la calma e preso le decisioni giuste. Sono Contento di fare pole qui, siamo tornati a Montreal dopo molto tempo. È una pista che dà sensazioni in stile go kart, non vedo l’ora che sia domani”. Lo ha detto l’olandese Max Verstappen, in pole position al volante della Red Bull dopo le qualifiche nel Gran Premio del Canada. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 18 giugno 2022) “Non mi aspetto che sia una gara lineare, ma con condizioni complicate abbiamo mantenuto la calma e preso le decisioni giuste. Sonodi farequi, siamo tornati a Montreal dopo molto tempo. È unache dà sensazioni in stile go kart, nonche sia”. Lo ha detto l’olandese Max, inposition al volanteRed Bull dopo le qualifiche nel Gran Premio del. SportFace.

