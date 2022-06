GdS – Juve, Arthur rientra in gioco? Mercato bloccato (Di sabato 18 giugno 2022) 2022-06-18 21:23:20 Avrebbe del clamoroso l’ultima notizia della GdS: Il brasiliano pesa tantissimo sul bilancio della Juventus, più di 40 milioni: l’idea di venderlo sembra quasi impraticabile, seppur non impossibile. E l’Arsenal potrebbe tornare d’attualità Le valigie sono pronte da un po’, ma lì – al varco partenze dell’aeroporto di Torino – la nuova destinazione di Arthur stenta ad arrivare: sui monitor dei voli programmati non c’è ancora la minima traccia. Il brasiliano attende, fiducioso: fosse stato per lui avrebbe preso il primo aereo già a gennaio scorso, ma anche in questo nuovo Mercato – finora congelato – sembra alquanto difficile trovare vie d’uscita per situazioni complicate come la sua. La Juve si è rimessa al lavoro del suo agente, Federico Pastorello. Che sta setacciando l’Europa per trovare le ... Leggi su justcalcio (Di sabato 18 giugno 2022) 2022-06-18 21:23:20 Avrebbe del clamoroso l’ultima notizia della GdS: Il brasiliano pesa tantissimo sul bilancio dellantus, più di 40 milioni: l’idea di venderlo sembra quasi impraticabile, seppur non impossibile. E l’Arsenal potrebbe tornare d’attualità Le valigie sono pronte da un po’, ma lì – al varco partenze dell’aeroporto di Torino – la nuova destinazione distenta ad arrivare: sui monitor dei voli programmati non c’è ancora la minima traccia. Il brasiliano attende, fiducioso: fosse stato per lui avrebbe preso il primo aereo già a gennaio scorso, ma anche in questo nuovo– finora congelato – sembra alquanto difficile trovare vie d’uscita per situazioni complicate come la sua. Lasi è rimessa al lavoro del suo agente, Federico Pastorello. Che sta setacciando l’Europa per trovare le ...

