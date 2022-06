Centrodestra | Rotondi | ' coalizione non esiste'

(Di sabato 18 giugno 2022) Roma, 18 giu. (Adnkronos) - “Ladinon. Non c'è solo Verona, anche a Como la lista di “Verde è Popolare” non è stata apparentata ale adesso gridano perché si sono accorti che con i nostri voti ilandava in ballottaggio. La mia domanda allora è: perché non ce li avete chiesti prima?”. Lo dice il presidente di Verde è Popolare Gianfrancoa Pescara, aprendo la direzione. “La verità - spiega- è che prima c'era il Re Sole che illuminava tutti, ora il Re Sole dice “fate un po' voi”. Ma o si elegge un Re o una Regina, o si stabiliscono delle regole e si definisce chi c'è e chi non c'è nelladi. Mi sembra che la stagione del “fai da te” andrebbe ...

Il Sole 24 ORE

...e chi non c'è nella coalizione di. Mi sembra che la stagione del "fai da te" andrebbe rapidamente portata a conclusione". Lo ha detto il presidente di Verde è Popolare Gianfranco,......tre leader del, che a me sembra solo una cooperativa per eleggere tre gruppi parlamentari che vanno ciascuno per conto proprio dalla sera stessa delle elezioni'. Lei, Gianfranco, ... Amministrative, Rotondi (Verde è popolare): "Definire chi è nella coalizione di centrodestra" - Il Sole 24 ORE “La verità – spiega Rotondi – è che prima c’era il Re Sole che illuminava ... o si stabiliscono delle regole e si definisce chi c’è e chi non c’è nella coalizione di centrodestra. Mi sembra che la ...(Agenzia Vista) Pescara, 18 giugno 2022 "La coalizione di centrodestra non esiste, non c'è solo Verona, ma anche Como, dove la lista Verde è popolare non è stata inserita. Con i nostri voti si sarebbe ...