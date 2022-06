Calciomercato Milan, la strategia di Maldini è quella vincente (Di sabato 18 giugno 2022) Il Calciomercato del Milan degli ultimi anni ha sempre seguito una linea alternativa alle big d’Europa e d’Italia. Niente acquisti faraonici, niente rinnovi salati, niente commissioni spropositate ad agenti: un progetto giovane e acquisti mirati. Il talento di Maldini e Massara nello scovare calciatori ai più pressoché sconosciuti e renderli campioni è stata probabilmente l’arma più importante per l’ultimo Scudetto. Ora si rincorre il secondo consecutivo e quindi la seconda stella, in lotta con i cugini Milanesi. La strategia di mercato sembra ormai chiara, anche rispetto ai nomi che circolano nelle ultime ore attorno ai rossoneri. Origi, De Ketelaere, Sanches, Botman: tutti calciatori che rispondono alle caratteristiche tecniche gradite a mister Pioli. Ecco il punto sul mercato del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 18 giugno 2022) Ildeldegli ultimi anni ha sempre seguito una linea alternativa alle big d’Europa e d’Italia. Niente acquisti faraonici, niente rinnovi salati, niente commissioni spropositate ad agenti: un progetto giovane e acquisti mirati. Il talento die Massara nello scovare calciatori ai più pressoché sconosciuti e renderli campioni è stata probabilmente l’arma più importante per l’ultimo Scudetto. Ora si rincorre il secondo consecutivo e quindi la seconda stella, in lotta con i cuginiesi. Ladi mercato sembra ormai chiara, anche rispetto ai nomi che circolano nelle ultime ore attorno ai rossoneri. Origi, De Ketelaere, Sanches, Botman: tutti calciatori che rispondono alle caratteristiche tecniche gradite a mister Pioli. Ecco il punto sul mercato del ...

Pubblicità

DiMarzio : Il #Milan Femminile ha chiuso per Kosovare #Asllani, attaccante svedese dal #RealMadrid ?????????? - DiMarzio : #Calciomercato I @Inter, i dettagli dell'offerta del @PSG_inside per Milan #Skriniar e la posizione dei nerazzurri - Corriere : Maldini-Milan, perché la firma del rinnovo non è ancora arrivata - TeofiloSteven : RT @Gazzetta_it: Maldini e Massara, perché non c’è ancora la firma. E il mercato è fermo #Milan #calciomercato - marcullo02 : RT @Gazzetta_it: Maldini e Massara, perché non c’è ancora la firma. E il mercato è fermo #Milan #calciomercato -