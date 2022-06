Basket | Finale Serie A2 | Scafati cade contro Verona 82-100 | cronaca e tabellino

(Di sabato 18 giugno 2022) Tezenisbatte Givovaper 82-100 sfida valida comeA2 2021/2022 di, vincendo il match e fregiandosi del titolo di Campione d’ItaliaA2 FIP. Il miglior marcatore della partita è Francesco Candussi, che mette a segno 30 punti, fondamentali per regalare la vittoria a. RIVIVI IL LIVE DEL MATCH RISULTATI e CALENDARIO DI TUTTE LE PARTITE TABELLONE e ACCOPPIAMENTI Il match parte forte, con entrambe le fazioni che attaccano e mettono a segno diversi punti. Sugli scudi Candussi che, grazie ai suoi punti, fa chiudere in vantaggio il primo quarto sul 22-23. Nel secondo quarto la situazione si ribalta, con una grande frazione di, che riesce a ribaltare la situazione e anche di molto. Si va negli spogliatoi ...

MILANO. L'Olimpia Milano si laurea campione d'Italia diper la 29esima volta nella sua storia. La compagine allenata da Ettore Messina ha chiuso la serie diScudetto sul 4 - 2, battendo la Virtus Bologna anche in gara 6 con il punteggio di 81 ......Messina riconquista il tricolore ceduto un anno fa proprio alle V nere con un perentorio 4 - 0 in. Grandi Datome, Shields e Rodriguez L'Olimpia Milano si laurea campione d'Italia diper ...L’A|X Armani Exchange Milano vince lo scudetto 2022 del basket. L’Olimpia di coach Messina si aggiudica per 4-2 la serie della finale dei play-off con la Segafredo Bologna, conquistando gara-6 sul par ...L'Olimpia Milano vince il campionato italiano di basket. La squadra allenata da Ettore Messina ha vinto gara-6 della finale scudetto battendo la Virtus Bologna 81-64 chiudendo la serie sul 4-2. (ANSA) ...