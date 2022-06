ASCOLTI TV 17 GIUGNO 2022: EXPLOIT PER IL CONCERTO DI GIGI D’ALESSIO (24,5%), NEW AMSTERDAM (8,6%) SUPERATO DA QUARTO GRADO (10,6%), EID (20,4%), LIORNI VERSO IL 30% (Di sabato 18 giugno 2022) ASCOLTI TV 17 GIUGNO 2022 · Venerdì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Rassegna Stampa – xTg1 Mattina – 598 14.46Tg1 – 879 19.45UnoMattina Estate – 632 15.03Camper – 1276 13.77Tg1 – xDon Matteo – xDon Matteo – xSei Sorelle – xTg1 – xTg1 Economia – xEstate in Diretta – xReazione a Catena – xReazione a Catena – xTg1 – xTecheTecheTè – 3049 19.00GIGI: Uno Come Te – 3462 24.50 x x xScialla! Stai Sereno – x Prima Pagina – xTg5 – 1025 22.61Mattino 5 News – 846 20.67Mattino 5 News – 889 23.16Forum (R) – 1411 21.22Tg5 – 2632 23.46Beautiful – 2163 18.82Una Vita – 2001 18.90Un Altro Domani – 1527 16.74Isola dei Famosi – xBrave and Beautiful – 1449 18.16Disegno d’Amore – 1015 12.65Avanti un Altro! (R) – 1342 14.14Avanti un Altro! (R) – 2202 17.97Tg5 – 3000 19.99Paperissima Sprint – ... Leggi su bubinoblog (Di sabato 18 giugno 2022)TV 17· Venerdì · Cumulati giornalieri per gruppo 24 – x PT – x 24 – x PT – x Rassegna Stampa – xTg1 Mattina – 598 14.46Tg1 – 879 19.45UnoMattina Estate – 632 15.03Camper – 1276 13.77Tg1 – xDon Matteo – xDon Matteo – xSei Sorelle – xTg1 – xTg1 Economia – xEstate in Diretta – xReazione a Catena – xReazione a Catena – xTg1 – xTecheTecheTè – 3049 19.00: Uno Come Te – 3462 24.50 x x xScialla! Stai Sereno – x Prima Pagina – xTg5 – 1025 22.61Mattino 5 News – 846 20.67Mattino 5 News – 889 23.16Forum (R) – 1411 21.22Tg5 – 2632 23.46Beautiful – 2163 18.82Una Vita – 2001 18.90Un Altro Domani – 1527 16.74Isola dei Famosi – xBrave and Beautiful – 1449 18.16Disegno d’Amore – 1015 12.65Avanti un Altro! (R) – 1342 14.14Avanti un Altro! (R) – 2202 17.97Tg5 – 3000 19.99Paperissima Sprint – ...

Pubblicità

carmelitadurso : Anche ieri mi e ci avete regalato ascolti altissimi nonostante siamo a giugno!! E io non posso che ringraziarvi, co… - GiusCandela : #GigiUnocomete al 24,5% di share. Se l'evento c'è gli ascolti arrivano anche a giugno con 40 gradi. - fabiofabbretti : Boom per #ReazioneACatena che vola a quasi il 30% di share - Mattiabuonocore : In preserale record per Reazione a Catena 24.9-29.7%. Crolla Drusilla (3.4%) - zazoomblog : ASCOLTI TV 17 GIUGNO 2022: IL CONCERTO DI GIGI D’ALESSIO NEW AMSTERDAM QUARTO GRADO EID VS FILM 5 - #ASCOLTI… -