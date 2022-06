A Procida Capitale della Cultura sbarca Gita, il robot-trasportatore che si comporta come un umano (Di sabato 18 giugno 2022) Lei (o lui) si chiama Gita ed è un robot-trasportatore “follow-me”. E’ in grado, cioè, di interagire in modo semplice e intuitivo con i movimenti dell’utente e non solo, e di interpretare la complessità del mondo pedonale in tempo reale. Presto, insomma, ci potrebbe cambiare la vita. A Procida, Capitale Italiana della Cultura 2022, Gita – realizzato da Piaggio Fast Forward – si mostrerà per la prima volta al grande pubblico italiano a margine della lectio magistralis dal titolo “In principio era la ruota. Il futuro della mobilità” del designer americano Jeffrey Schnapp, professore all’Università di Harvard, figura di riferimento nel campo delle diGital humanities. L’appuntamento, il secondo di ... Leggi su ildenaro (Di sabato 18 giugno 2022) Lei (o lui) si chiamaed è un“follow-me”. E’ in grado, cioè, di interagire in modo semplice e intuitivo con i movimenti dell’utente e non solo, e di interpretare la complessità del mondo pedonale in tempo reale. Presto, insomma, ci potrebbe cambiare la vita. AItaliana2022,– realizzato da Piaggio Fast Forward – si mostrerà per la prima volta al grande pubblico italiano a marginelectio magistralis dal titolo “In principio era la ruota. Il futuromobilità” del designer americano Jeffrey Schnapp, professore all’Università di Harvard, figura di riferimento nel campo delle dil humanities. L’appuntamento, il secondo di ...

