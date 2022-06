WTA Birmingham 2022: ci saranno Halep, Cirstea e Zhang in semifinale (Di venerdì 17 giugno 2022) Si sta allineando completamente alle semifinali il torneo WTA 250 di Birmingham, che vede Camila Giorgi impegnata nell’ultimo match di giornata con la brasiliana Beatriz Haddad Maia. La sudamericana ha concluso nel primo pomeriggio il match interrotto ieri con la polacca Magdalena Frech, vincendolo per 6-1 5-7 7-6(3). Ci sarà tanta Romania nel penultimo atto, a cominciare da Simona Halep. L’ex vincitrice di Wimbledon non fa sconti alla britannica, in tabellone con wild card, Katie Boulter, che sconfigge per 6-4 6-1. Attende proprio la vincente di Giorgi-Haddad Maia. Per quanto riguarda la parte alta del tabellone, invece, Sorana Cirstea fa fatica, e non poca, contro la croata Donna Vekic, che però batte per 5-7 6-3 6-4 in un confronto non propriamente caratterizzato dall’alta costanza al servizio. LIVE Camila Giorgi-Haddad Maia 3-0, ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 giugno 2022) Si sta allineando completamente alle semifinali il torneo WTA 250 di, che vede Camila Giorgi impegnata nell’ultimo match di giornata con la brasiliana Beatriz Haddad Maia. La sudamericana ha concluso nel primo pomeriggio il match interrotto ieri con la polacca Magdalena Frech, vincendolo per 6-1 5-7 7-6(3). Ci sarà tanta Romania nel penultimo atto, a cominciare da Simona. L’ex vincitrice di Wimbledon non fa sconti alla britannica, in tabellone con wild card, Katie Boulter, che sconfigge per 6-4 6-1. Attende proprio la vincente di Giorgi-Haddad Maia. Per quanto riguarda la parte alta del tabellone, invece, Soranafa fatica, e non poca, contro la croata Donna Vekic, che però batte per 5-7 6-3 6-4 in un confronto non propriamente caratterizzato dall’alta costanza al servizio. LIVE Camila Giorgi-Haddad Maia 3-0, ...

Pubblicità

zazoomblog : LIVE Camila Giorgi-Haddad Maia 1-0 WTA Birmingham 2022 in DIRETTA: inizia la partita - #Camila #Giorgi-Haddad… - RoccuccioF : Giorgi ?????? #wta #Birmingham - OA_Sport : Fra poco Camila Giorgi e Beatriz Haddad Maia si sfideranno per un posto nella semifinale del torneo WTA di Birmingh… - ATPtennis2002 : RT @federtennis: ?? Camila #Giorgi accede al 2° turno del #WTA di Birmingham: 7-6 6-4 alla ceca Martincova! #stayFIT | #tennis https://t.co… - LorenzoAndreol4 : Live su @SuperTennisTv al commento di Boulter ???? vs Halep ????, quarti di finale del Wta 250 di Birmingham ?? -