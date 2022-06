Svolta nel futuro di Demiral: arriva la decisione dell’Atalanta (Di venerdì 17 giugno 2022) L’Atalanta sta per chiudere il primo colpo per rinforzare La Rosa. Infatti secondo quanto riportato da Fabrizio Romano i nerazzurri sarebbero pronti ad attivare l’opzione di acquisto per Merih Demiral. Il difensore turco, di proprietà della Juventus, era tornato a Torino dopo la fine del prestito proprio con la squadra di Gian Piero Gasperini. Se inizialmente il futuro del difensore all’Atalanta era in dubbio, con tanto di interessamento anche dell’Inter, adesso sembrerebbe quasi fatta per l’acquisto a titolo definitivo. Demiral, Atalanta, Juventus Il calciatore, infatti, dopo aver fatto un anno in prestito a Bergamo non era sicuro del riscatto per via anche della mancata qualificazione in Champions League. Adesso, invece, l’Atalanta ha cambiato i suoi piani e ha in programma di ingaggiare il difensore a titolo ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 17 giugno 2022) L’Atalanta sta per chiudere il primo colpo per rinforzare La Rosa. Infatti secondo quanto riportato da Fabrizio Romano i nerazzurri sarebbero pronti ad attivare l’opzione di acquisto per Merih. Il difensore turco, di proprietà della Juventus, era tornato a Torino dopo la fine del prestito proprio con la squadra di Gian Piero Gasperini. Se inizialmente ildel difensore all’Atalanta era in dubbio, con tanto di interessamento anche dell’Inter, adesso sembrerebbe quasi fatta per l’acquisto a titolo definitivo., Atalanta, Juventus Il calciatore, infatti, dopo aver fatto un anno in prestito a Bergamo non era sicuro del riscatto per via anche della mancata qualificazione in Champions League. Adesso, invece, l’Atalanta ha cambiato i suoi piani e ha in programma di ingaggiare il difensore a titolo ...

