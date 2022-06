(Di venerdì 17 giugno 2022) Acquistate spesso articoli che poi si rivelano inutili o avete l’impulso a cliccare sul pulsante ‘compra’ sui siti di e-commerce? Il problema potrebbe essere a colazione, nel fatto che probabilmente avete assunto. A sostenere la curiosa associazione tra caffeina e impulso di acquisto, è unointernazionale condotto dall’Università della Florida del Sud (USF) negli Stati Uniti e appena pubblicato sul Journal of Marketing. I ricercatori hanno dimostrato che la caffeina influisce effettivamente su ciò che si acquista e su quanto si spende durante lo. Per scoprirlo, hanno condotto ben tre esperimenti all’interno di grandi magazzini e negozi al dettaglio. Gli esperimenti consistevano nell’installazione di una macchina perespresso all’ingresso di una catena di negozi di ...

Pubblicità

FQMagazineit : Shopping compulsivo? Colpa di troppi caffè, la conferma dal nuovo studio - soyymarti : il mio shopping compulsivo ha preso il controllo su di me.. - camidatto : ho un serio problema con lo shopping compulsivo - frnkierosmile : Ora inizia il mio shopping compulsivo post rottura + tatuaggio sulla schiena e piercing al capezzolo Devo anche pre… - Volpina67046713 : @Daje77 Fumo, shopping compulsivo …. e ora twetter -

Il Fatto Quotidiano

Quando si diventa genitore si perde lucidità e si inizia a fare una sorta di. Addio scarpe, borse o trattamenti di bellezza, oggi ci sono tutine, cremine per il massaggio neonatale e accessorio. Uno strumento fondamentale che dovrai acquistare, soprattutto ...La sindrome del risparmio , anche se poco conosciuta, è diffusa quanto loe, a livello di stati d'animo, è altrettanto invalidante. Vediamo come si manifesta e quando è necessario ... Shopping compulsivo Colpa di troppi caffè, la conferma dal nuovo studio Che cos'è la sindrome del risparmio Vediamo come si manifesta e quando è necessario correre ai ripari per tornare a vivere serenamente.I consigli degli esperti Farmaci per curare la disfunzione erettile o ottenere prestazioni da pornoattore; oppure farmaci per curare o prevenire il Covid-19: gli italiani continuano lo shopping ...