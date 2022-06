Maestro elementare adescava minori sul web modificando il suo aspetto per apparire più giovane (Di venerdì 17 giugno 2022) Ci risiamo. La polizia ha arrestato un insegnante – questa volta di una scuola elementare – con l’accusa di adescamento minorile, pornografia minorile e detenzione di ingente materiale pedopornografico. Le indagini sono scattate dopo la denuncia alla polizia postale di Brescia da parte della madre di una minorenne. Una delle vittime che l’insegnante ha adescato, arrivando addirittura a mistificare la sua immagine per trarre in inganno i minori. Del resto, sembra che con il computer l’uomo sapesse bene come destreggiarsi. Le ricerche dell’indagato, infatti, sono risultate estremamente laboriose. Addirittura il Maestro elementare che la polizia ha individuato e fermato – un cinquantenne di origini piemontesi – per mesi ha fatto in modo di risultare irrintracciabile. Salvo poi che gli ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 17 giugno 2022) Ci risiamo. La polizia ha arrestato un insegnante – questa volta di una scuola– con l’accusa di adescamentole, pornografiale e detenzione di ingente materiale pedopornografico. Le indagini sono scattate dopo la denuncia alla polizia postale di Brescia da parte della madre di una minorenne. Una delle vittime che l’insegnante ha adescato, arrivando addirittura a mistificare la sua immagine per trarre in inganno i. Del resto, sembra che con il computer l’uomo sapesse bene come destreggiarsi. Le ricerche dell’indagato, infatti, sono risultate estremamente laboriose. Addirittura ilche la polizia ha individuato e fermato – un cinquantenne di origini piemontesi – per mesi ha fatto in modo di risultare irrintracciabile. Salvo poi che gli ...

