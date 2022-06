Leonardo | 'Nessun nesso tra il mio addio e il rinnovo di Mbappé! Momenti chiave? Gli arrivi di Messi e Ibra Sul Milan e Galliani'

Pubblicità

Leonardo e l'addio al Psg: 'Nessun nesso con il rinnovo di Mbappé' - Psg, Leonardo: 'Nessun nesso tra il mio addio e il rinnovo di Mbappé': Le parole dell'ormai ex direttore sportivo - Leonardo: 'Addio al Psg? Nessun nesso con Mbappé. Su Ibra e Verratti...' - Calcio: Psg. Leonardo 'Nessun nesso fra mio addio e rinnovo Mbappé' - Calcio: Leonardo, 'nessun nesso tra il mio addio al Psg e il rinnovo di Mbappé'

Forse, c'è anche impazienza: il calcio è diventato ancora più importante, più globale e si vuole tutto subito", ha chiarito. Leonardo, ex direttore del Paris Saint-Germain, che ha da poco salutato Les Parisiens, ha rilasciato una lunga intervista a L'Equipe in cui si è espresso a 360 gradi in merito alla sua storia. PARIGI (FRANCIA) - "Non c'è un buon modo per dire che è finita. Penso che ci siano dei cicli. Forse, i rapporti sono troppo intensi e questo porta a cambiare le cose molto rapidamente. Non succede sol ...