"Kim Kardashian non ha, in alcun modo, danneggiato il vestito di Marilyn Monroe", afferma il proprietario (Di venerdì 17 giugno 2022) Kim Kardashian ha suscitato scalpore sui social media quando è stato rivelato che il famoso abito di Marilyn Monroe, da lei indossato al Met Gala di quest'anno, era gravemente danneggiato. Ripley's Believe It or Not!, il franchise che detiene la proprietà del vestito di Marilyn Monroe, ha ufficialmente affermato che Kim Kardashian non ha causato alcun danno al famoso vestito della diva quando lo ha indossato al Met Gala il mese scorso. Dopo il prestito, Scott Fortner, che possiede una collezione privata di manufatti di Marilyn Monroe, ha pubblicato foto online affermando che l'abito indossato da Marilyn, il giorno in cui ha cantato ...

