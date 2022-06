Isolamento positivi Covid, Minelli: “Stop è ipotesi ragionevole” (Di venerdì 17 giugno 2022) (Adnkronos) – “La quarantena rappresenta certamente la retroguardia della battaglia al nuovo coronavirus, per quanto senza dubbio utile in un tempo in cui circolavano le varianti letali del Sars Cov-2 e ancora non c’erano i vaccini. Oggi pensare che la corretta profilassi possa dipendere da 5 giorni o 10 di Isolamento appare decisamente anacronistico”. Così all’Adnkronos Salute l’immunologo Mauro Minelli, responsabile per il Sud-Italia della Fondazione per la medicina personalizzata, commentando la possibilità, avanzata dal sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, di eliminare a breve l’obbligo di Isolamento domiciliare per i positivi. “Tanto più che positività e insorgenza dei sintomi – spiega l’immunologo – non sembrano più andare di pari passo da quando sono apparse sulla scena le sottovarianti ... Leggi su italiasera (Di venerdì 17 giugno 2022) (Adnkronos) – “La quarantena rappresenta certamente la retroguardia della battaglia al nuovo coronavirus, per quanto senza dubbio utile in un tempo in cui circolavano le varianti letali del Sars Cov-2 e ancora non c’erano i vaccini. Oggi pensare che la corretta profilassi possa dipendere da 5 giorni o 10 diappare decisamente anacronistico”. Così all’Adnkronos Salute l’immunologo Mauro, responsabile per il Sud-Italia della Fondazione per la medicina personalizzata, commentando la possibilità, avanzata dal sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, di eliminare a breve l’obbligo didomiciliare per i. “Tanto più chetà e insorgenza dei sintomi – spiega l’immunologo – non sembrano più andare di pari passo da quando sono apparse sulla scena le sottovarianti ...

