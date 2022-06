“Io erede di Dybala?” | sentite cosa risponde Zaniolo!

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 17 giugno 2022) Nicolò Zaniolo, astro nascente della Roma e del calcio italiano, ha parlato del suo rientro, della sua crescita e del suo futuro alla Gazzetta dello Sport. Il 22 dei giallorossi ha tracciato un sentiero, ripercorrendo le difficoltà dei suoi infortuni e parlando del suo futuro. Dopo la vittoria della Conference League non poteva che iniziare con parole al miele per la stagione appena conclusa: “L’obiettivo di quest’anno era di non fermarsi, riprendere con continuità e tornare ad essere un calciatore. Ho segnato 8 gol, era da folli pensare di farne 20-25 dopo due anni senza calcio. Poi abbiamo regalato un trofeo ai nostri tifosi: è andata benissimo”. zaniolo-roma-conference leagueDopo l’ottima stagione nella Capitale, il classe ’99 è ormai corteggiato da brand di lusso e grandi club, facendo così aleggiare dubbi sulla sua permanenza alla Roma. Se aggiungiamo che la Roma ha fissato ...