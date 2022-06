Il Barcellona si vende a pezzi per finanziare il calciomercato (Di venerdì 17 giugno 2022) Come fa il Barcellona pieno di debiti a continuare a comprare giocatori? Nel caso che più interessa le nostre cose: come farebbe a permettersi l’ingaggio di Koulibaly, ad esempio? La risposta, una delle risposte, è arrivata dalla seconda assemblea telematica della storia del club, conclusa come la prima: Joan Laporta e il suo cda hanno ottenuto dai 4.478 delegati carta bianca per attivare le famose “leve economiche”: ovvero la vendita fino al 49,9% di BLM, la società che gestisce il merchandising, e fino al 25% dei diritti televisivi per un massimo di 25 anni. In entrambi i casi – sottolinea El Mundo – “alla cieca, senza cifre ufficiali sul tavolo, ma con l’intenzione dichiarata di incassare almeno 600 milioni di euro complessivi“. Una cifra che, secondo il Presidente, consentirebbe di muoversi agevolmente nel calciomercato. . L’accordo per la ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 17 giugno 2022) Come fa ilpieno di debiti a continuare a comprare giocatori? Nel caso che più interessa le nostre cose: come farebbe a permettersi l’ingaggio di Koulibaly, ad esempio? La risposta, una delle risposte, è arrivata dalla seconda assemblea telematica della storia del club, conclusa come la prima: Joan Laporta e il suo cda hanno ottenuto dai 4.478 delegati carta bianca per attivare le famose “leve economiche”: ovvero la vendita fino al 49,9% di BLM, la società che gestisce il merchandising, e fino al 25% dei diritti televisivi per un massimo di 25 anni. In entrambi i casi – sottolinea El Mundo – “alla cieca, senza cifre ufficiali sul tavolo, ma con l’intenzione dichiarata di incassare almeno 600 milioni di euro complessivi“. Una cifra che, secondo il Presidente, consentirebbe di muoversi agevolmente nel. . L’accordo per la ...

