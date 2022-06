I Maneskin fanno rivivere Elvis: la cover di “If I can dream” (Di venerdì 17 giugno 2022) Uno dei film più attesi dell’estate è Elvis, il film ispirato alla vita del re del rock’n’roll Elvis Presley, che conterrà la cover di If I Can dream, cantata dai Maneskin. La band, dopo la vittoria nel 2021 del Festival di Sanremo e dell’Eurovision Song Contest, continua la scalata negli Stati Uniti, arrivando a Hollywood con questo brano, in uscita il 24 giugno. I Maneskin riportano in vita Elvis con la loro cover Il successo dei nostri Maneskin è inarrestabile, dai concerti in tutta Europa ai grandi awards negli Stati Uniti, fino a questo nuovo grande traguardo: la band ha inciso una cover di un classico di Elvis Presley, If I Can dream, in uscita il prossimo 24 giugno in tutti gli ... Leggi su dilei (Di venerdì 17 giugno 2022) Uno dei film più attesi dell’estate è, il film ispirato alla vita del re del rock’n’rollPresley, che conterrà ladi If I Can, cantata dai. La band, dopo la vittoria nel 2021 del Festival di Sanremo e dell’Eurovision Song Contest, continua la scalata negli Stati Uniti, arrivando a Hollywood con questo brano, in uscita il 24 giugno. Iriportano in vitacon la loroIl successo dei nostriè inarrestabile, dai concerti in tutta Europa ai grandi awards negli Stati Uniti, fino a questo nuovo grande traguardo: la band ha inciso unadi un classico diPresley, If I Can, in uscita il prossimo 24 giugno in tutti gli ...

