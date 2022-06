Giulia De Lellis positiva al Covid per la seconda volta: “Le ultime 24 ore peggiori della mia vita” (Di venerdì 17 giugno 2022) Dopo un silenzio di due giorni, Giulia De Lellis ha pubblicato nelle sue Storie di Instagram l’inaspettata notizia: è positiva al Covid per la seconda volta. L’influencer, diventata popolare grazie alla partecipazione in diversi programmi televisivi come Uomini e Donne e il Grande Fratello Vip, ha condiviso una foto del suo “primo pasto dopo due giorni”, ovvero alcuni crostini di pane e olio. “Credo di aver passato le ultime 24h peggiori della mia vita. Ho preso il Covid in una forma che non avrei mai immaginato, molto aggressiva. Spero di sentirmi sempre meglio”, ha poi spiegato. La giovane influencer, che ha raccontato di essere molto ansiosa e ipocondriaca, aveva già preso il Covid ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 17 giugno 2022) Dopo un silenzio di due giorni,Deha pubblicato nelle sue Storie di Instagram l’inaspettata notizia: èalper la. L’influencer, diventata popolare grazie alla partecipazione in diversi programmi televisivi come Uomini e Donne e il Grande Fratello Vip, ha condiviso una foto del suo “primo pasto dopo due giorni”, ovvero alcuni crostini di pane e olio. “Credo di aver passato le24hmia. Ho preso ilin una forma che non avrei mai immaginato, molto aggressiva. Spero di sentirmi sempre meglio”, ha poi spiegato. La giovane influencer, che ha raccontato di essere molto ansiosa e ipocondriaca, aveva già preso il...

