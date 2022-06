Gerry Scotti, esce l’indiscrezione. Manca solo l’ufficialità, ma il pubblico è già in delirio (Di venerdì 17 giugno 2022) L’amato protagonista della tv Gerry Scotti è al centro di una nuova indiscrezione, il pubblico non sta nella pelle: ecco la novità. Lui è uno dei volti più amati della nostra tv italiana. Classe 1965 della provincia di Pavia, Gerry Scotti vede i suoi esordi come speaker radiofonico e deejay, prima di diventare il conduttore L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di venerdì 17 giugno 2022) L’amato protagonista della tvè al centro di una nuova indiscrezione, ilnon sta nella pelle: ecco la novità. Lui è uno dei volti più amati della nostra tv italiana. Classe 1965 della provincia di Pavia,vede i suoi esordi come speaker radiofonico e deejay, prima di diventare il conduttore L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Pubblicità

94DimplesStyles : RT @i69VHLT: per me sono Gerry Scotti Carlo Conti e Niall Horan a Firenze - ManuR__03 : RT @i69VHLT: per me sono Gerry Scotti Carlo Conti e Niall Horan a Firenze - markerika_ : RT @i69VHLT: per me sono Gerry Scotti Carlo Conti e Niall Horan a Firenze - Happysa89451974 : RT @i69VHLT: per me sono Gerry Scotti Carlo Conti e Niall Horan a Firenze - cesololinter194 : @battitomilan7 Ora consideriamo gerry scotti un grande economista -