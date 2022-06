(Di venerdì 17 giugno 2022) (Adnkronos) – 17 giugnoildeiin vista del, organizzato da NeXt Economia per introdurre giovani e studenti ai temie dello sviluppo sostenibile. Tra febbraio e maggiosono state coinvolte 7 università (Alma Mater Studiorum di Forlì, Università degli studi di Parma, Università Ca’ Foscari, Università degli Studi di Firenze, Università Federico II, Università degli studi di Cassino e Università degli studi “G. D’Annunzio” Chieti – Pescara) in percorso che non è solo un hackathon: ilpropone la sostenibilità ...

Pubblicità

BarilariConsu : Grazie al TEATRO NAZIONALE di GENOVA una stagione tra Schiller a Wallace, con dentro 11 spettacolii del Festival… - lifestyleblogit : Festival Nazionale dell’Economia Civile 2022, concluso il tour dei Community Hack® - - LocalPage3 : Festival Nazionale dell’Economia Civile 2022, concluso il tour dei Community Hack® - giannigosta : Pira Web, il giovane imprenditore Raffaele Piccolo al Festival nazionale “WMF2022” - Blocknotes6 : RT @Onda_Tv: Evento di avvicinamento Festival nazionale dei borghi più belli d’Italia a Pescocostanzo -

Adnkronos

In programma nella capitale austriaca dal 23 giugno al 7 luglio, ilpresenta una selezione ... per offrire un significativo saggio della nostra cinematografia. Il cartellone propone: ..."Sulla Terrazza San Francesco, in piazza San Francesco, la terza edizione delvedrà ... Vito Epifania - più articolata che abbiamo pensato in abbinata con il Premio letterario... Festival Nazionale dell’Economia Civile 2022, concluso il tour dei Community Hack® 17 giugno 2022.Concluso il tour dei Community Hack® in vista del Festival Nazionale dell'Economia Civile 2022, organizzato da NeXt Economia per introdurre giova ...Alle ore 16.30, alla Cappella Palatina ci sarà La lingua batte Live - Radio 3 con una puntata speciale per Salerno Letteratura 2022 che vedrà protagonisti André Aciman, Francesca Mannocchi, Valerio Ma ...