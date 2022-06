Comunicazioni satellitari sicure per la Difesa L’accordo con TAS e Telespazio

(Di venerdì 17 giugno 2022)per la. È questo il nodo centrale delsiglato da Thales Alenia Space e(joint venture “parallele” tra Thales e Leonardo, 67-33% la prima, cifre rovesciate per la seconda) con il ministero dellaper la realizzazione del sistema di teleSicral 3 e del relativo segmento di terra. In particolare l’intesa è stata siglata con il direttore della Direzione informatica, telematica e tecnologie avanzate (Teledife), generale Angelo Gervasio, responsabile per gli appalti del settore spaziale, alla presenza del segretario generale della, generale Luciano Portolano. Il contratto prevede lo sviluppo della fase “Development”, durante la quale sono prodotti i ...

Pubblicità

alesi_enrico : dall'esterno dell'Ucraina se questa ha accesso alle comunicazioni satellitari, specifica il documento. Un rapprese… -

Il Sole 24 ORE

...della Difesa un nuovo contratto per la realizzazione del sistema di telecomunicazioni... Il programma SICRAL (Sistema Italiano perRiservate ed Allarmi) è costituito da ...'Grazie a SICRAL 3 l'Italia e la Nato potranno continuare a contare susicure ed efficaci. Il sistema SICRAL non e' solo un orgoglio per la Space AllSi tratta di un esempio ... Comunicazioni strategiche, contratto TAS e Telespazio per i satelliti della Difesa Il nuovo SICRAL 3 risponde, dunque, alle esigenze di comunicazione e interoperabilità della Difesa italiana e dà continuità agli attuali servizi di telecomunicazioni satellitari in banda SHF e UHF dei ...Sicral 3 garantirà continuità ai servizi di telecomunicazioni satellitari per la Difesa Più in dettaglio, il programma Sicral (Sistema Italiano per Comunicazioni Riservate ed Allarmi) è costituito da ...