Allerta Meteo a Roma e nel Lazio venerdì 17 Giugno: in arrivo temporali nel pomeriggio (Di venerdì 17 giugno 2022) Niente da fare, il Meteo è il protagonista indiscusso di quest'estate. Le imprevedibili temperature non vogliono proprio darci pace. Un giorno veniamo svegliati dai raggi del sole, l'altro da forti temporali. Una cosa però sembra certa: il caldo non vuole abbandonarci. Tuttavia, preparate gli ombrelli perché nel pomeriggio potrebbero arrivare forti precipitazioni che dureranno per le sei ore successive! Leggi anche: Vento forte a Ostia: ramo cade e finisce sulla strada (FOTO) temporali oggi a Roma e nel Lazio Oggi, venerdì 17 Giugno, ci aspetta un pomeriggio davvero strano. A confermarlo anche il Centro Funzionale Regionale che stamattina ha pubblicato il bollettino del Dipartimento della protezione civile. Sul territorio del ...

