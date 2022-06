Valeria Marini “bidonata” da Carlo Conti (Di giovedì 16 giugno 2022) Brutte notizie per Valeria Marini. La showgirl pare abbia partecipato al provino per prendere parte alla prossima edizione di Tale e Quale Show, programma che partirà in autunno di quest’anno. Purtroppo, però, sembrerebbe che Carlo Conti non abbia molto apprezzato la sua performance, per tale ragione, l’avrebbe scartata. Tuttavia, per la donna presto sembra si aprirà una nuova porta. Il due di picche di Carlo Conti a Valeria Marini In questo periodo c’è grande fermento in Rai per la scelta del cast che andrà a comporre la prossima edizione di Tale e Quale Show. Dopo le indiscrezioni sulle principesse Selassié, è saltato fuori anche il nome di Valeria Marini. La donna sembrerebbe aver preso parte ai provini, tuttavia, ... Leggi su tutto.tv (Di giovedì 16 giugno 2022) Brutte notizie per. La showgirl pare abbia partecipato al provino per prendere parte alla prossima edizione di Tale e Quale Show, programma che partirà in autunno di quest’anno. Purtroppo, però, sembrerebbe chenon abbia molto apprezzato la sua performance, per tale ragione, l’avrebbe scartata. Tuttavia, per la donna presto sembra si aprirà una nuova porta. Il due di picche diIn questo periodo c’è grande fermento in Rai per la scelta del cast che andrà a comporre la prossima edizione di Tale e Quale Show. Dopo le indiscrezioni sulle principesse Selassié, è saltato fuori anche il nome di. La donna sembrerebbe aver preso parte ai provini, tuttavia, ...

