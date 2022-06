Un tremolio alla mano di Tom Hanks preoccupa i fan (Di giovedì 16 giugno 2022) Quando è apparso sul palco per la presentazione del suo ultimo film, dove interpreta il manager di Elvis Presley, sembrava il Tom Hanks di sempre: completo grigio, camicia bianca e parlantina sciolta. Ma è stata la mano destra del 65enne attore a catturare l’attenzione, per via del tremolio incontrollato che gli rendeva difficile persino reggere il microfono, tanto che a un certo punto ha dovuto usare entrambe le mani per riuscire a tenerlo fermo. Tom Hanks non ha fatto sapere nulla al riguardo In realtà la platea non sembra accorgersi di nulla, anche perché l’attore usa i complimenti alla location e alla gente del posto come diversivo dialettico, conquistando valanghe di applausi. Durante il suo intervento, nonostante il tremolio alla ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 16 giugno 2022) Quando è apparso sul palco per la presentazione del suo ultimo film, dove interpreta il manager di Elvis Presley, sembrava il Tomdi sempre: completo grigio, camicia bianca e parlantina sciolta. Ma è stata ladestra del 65enne attore a catturare l’attenzione, per via delincontrollato che gli rendeva difficile persino reggere il microfono, tanto che a un certo punto ha dovuto usare entrambe le mani per riuscire a tenerlo fermo. Tomnon ha fatto sapere nulla al riguardo In realtà la platea non sembra accorgersi di nulla, anche perché l’attore usa i complimentilocation egente del posto come diversivo dialettico, conquistando valanghe di applausi. Durante il suo intervento, nonostante il...

