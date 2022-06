Trucco occhi colorato: l’estate 2022 secondo Pantone (Di giovedì 16 giugno 2022) Variopinto, coloratissimo, variegato. Il Trucco occhi colorato dell’estate 2022 è una visione multicolore, che gioca con pennellate decise, lasciando da parte sfumature troppo delicate. Un effetto color block, che si poggia sulla palpebra regalando un make up occhi colorato e intenso. Un’estetica pop che riporta alla mente gli anni ’80, ma senza dimenticare le tonalità più modaiole. Certo, perché il Trucco occhi colorato dell’estate 2022 segue le cromie imposte da Pantone. Spun Sugar, Bubblegum, Fragile Sprout, Coca Mocha…tonalità molto particolari, ognuna capace di trasmettere sensazioni e sentimenti diversi. E, naturalmente, di abbinarsi al meglio a un Trucco occhi ... Leggi su amica (Di giovedì 16 giugno 2022) Variopinto, coloratissimo, variegato. Ildell’estateè una visione multicolore, che gioca con pennellate decise, lasciando da parte sfumature troppo delicate. Un effetto color block, che si poggia sulla palpebra regalando un make upe intenso. Un’estetica pop che riporta alla mente gli anni ’80, ma senza dimenticare le tonalità più modaiole. Certo, perché ildell’estatesegue le cromie imposte da. Spun Sugar, Bubblegum, Fragile Sprout, Coca Mocha…tonalità molto particolari, ognuna capace di trasmettere sensazioni e sentimenti diversi. E, naturalmente, di abbinarsi al meglio a un...

