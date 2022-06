Tempesta d’amore, anticipazioni 17 giugno: Rosalie sarà colpevole (Di giovedì 16 giugno 2022) Tempesta d’amore continua a tenere incollati alla tv i suoi fedelissimi telespettatori. Venerdì 17 giugno 2022, nella fascia preserale di Rete 4 (dalle ore 19:35 alle ore 20:30) andrà in onda una nuova puntata, che stando ai rumors riserverà dei colpi di scena inaspettati. Scopriamo qualche indiscrezione in più riguardo al nuovo appuntamento della soap opera tedesca. Tempesta d’amore, anticipazioni 17 giugno Ariane confesserà a Robert di voler diventare un nuovo volto del Furstenhof. Cornelia sarà sempre più diffidente nei confronti della dark lady. Hannes contatterà diversi ricercatori, nel tentativo di riprendere gli studi del professor Berthold. (l’articolo continua dopo la foto.) Maja si augurerà che Florian possa tornare a stare bene. Purtroppo, ... Leggi su pianetadonne.blog (Di giovedì 16 giugno 2022)continua a tenere incollati alla tv i suoi fedelissimi telespettatori. Venerdì 172022, nella fascia preserale di Rete 4 (dalle ore 19:35 alle ore 20:30) andrà in onda una nuova puntata, che stando ai rumors riserverà dei colpi di scena inaspettati. Scopriamo qualche indiscrezione in più riguardo al nuovo appuntamento della soap opera tedesca.17Ariane confesserà a Robert di voler diventare un nuovo volto del Furstenhof. Corneliasempre più diffidente nei confronti della dark lady. Hannes contatterà diversi ricercatori, nel tentativo di riprendere gli studi del professor Berthold. (l’articolo continua dopo la foto.) Maja si augurerà che Florian possa tornare a stare bene. Purtroppo, ...

