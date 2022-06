Napoli, l’Arsenal fa sul serio per Osimhen: plusvalenza per De Laurentiis? (Di giovedì 16 giugno 2022) l’Arsenal fa sul serio su Osimhen: per lui pronta una cifra che permetterebbe al Napoli di fare un grossa plusvalenza l’Arsenal è pronto a fare un’offerta irrinunciabile al Napoli per Victor Osimhen. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i gunners sono pronti a mettere sul tavolo la loro offerta per l’attaccante nigeriano. Con la cessione Aurelio De Laurentiis potrebbe non soltanto fare una clamorosa plusvalenza, ma avrebbe in mano un tesoretto da reinvestire subito sul mercato. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 16 giugno 2022)fa sulsu: per lui pronta una cifra che permetterebbe aldi fare un grossaè pronto a fare un’offerta irrinunciabile alper Victor. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i gunners sono pronti a mettere sul tavolo la loro offerta per l’attaccante nigeriano. Con la cessione Aurelio Depotrebbe non soltanto fare una clamorosa, ma avrebbe in mano un tesoretto da reinvestire subito sul mercato. L'articolo proviene da Calcio News 24.

