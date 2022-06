Monopattini elettrici - Roma, scure sullo sharing: stop alla sosta selvaggia e meno mezzi (Di giovedì 16 giugno 2022) A sette mesi e mezzo dal suo insediamento, la giunta Gualtieri prova a mettere ordine nel caos Monopattini che affligge Roma. A dicembre scadranno le attuali concessioni triennali agli operatori dei mezzi in sharing e l'assessore ai Trasporti e alla Mobilità , Eugenio Patané, ha in mente un deciso giro di vite: noleggi solo per i maggiorenni, velocità massima di 6 km/h nelle aree pedonali della città , come peraltro prevede il Codice della strada - il problema, semmai, è far rispettare questa norma - e fotografia obbligatoria del monopattino correttamente parcheggiato al termine di ogni locazione. meno mezzi e meno operatori. Tutto ciò sul fronte delle modalità di utilizzo. Ma ce n'è anche per i fornitori. La bozza di bando messa a punto ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 16 giugno 2022) A sette mesi e mezzo dal suo insediamento, la giunta Gualtieri prova a mettere ordine nel caosche affligge. A dicembre scadranno le attuali concessioni triennali agli operatori deiine l'assessore ai Trasporti eMobilità , Eugenio Patané, ha in mente un deciso giro di vite: noleggi solo per i maggiorenni, velocità massima di 6 km/h nelle aree pedonali della città , come peraltro prevede il Codice della strada - il problema, semmai, è far rispettare questa norma - e fotografia obbligatoria del monopattino correttamente parcheggiato al termine di ogni locazione.operatori. Tutto ciò sul fronte delle modalità di utilizzo. Ma ce n'è anche per i fornitori. La bozza di bando messa a punto ...

