Mario Rigoni Stern | lo scrittore delle montagne

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 16 giugno 2022) Oggi, 16 Giugno 2008, morì, un noto autore italiano denominato da Primo Levi come “uno dei più grandi scrittori italiani”. La sua opera più celebre fu “Il sergente nella neve” datata 1953, una autobiografia della seconda battaglia difensiva del Don. : biografia “Non abbandonerò mai il mio paese, le mieper uno scranno in Parlamento. Non è il mio posto”.Queste furono le parole delloquando nell’anno 2003 fu candidato senatore a vita da associazioni ambientaliste e della montagna.nacque nel 1921 ad Asiago, terzo di otto figli. I suoi genitori erano Giobattista e Anna Vescovi. Da ragazzo amava giocare, sciare, vagabondare in posti sconosciuti (in particolare ...