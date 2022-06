Le migliori frasi da dedicare a una sorella per dirle che è speciale (Di giovedì 16 giugno 2022) Hai una sorella e insieme custodite e proteggete con orgoglio e sana gelosia il vostro rapporto speciale? Quello che vi unisce è un legame autentico, che a parole è difficile da spiegare. È la prima persona a cui pensi quando ti succede qualcosa di bello – e non vedi l’ora di vederla per raccontarglielo – ma anche quando hai un problema che ti affligge. Tua sorella è l’unica in grado di condividere con te ogni gioia in maniera autentica e pura, e di sollevarti il morale quando sei triste e preoccupata. Insomma, quello tra sorelle (e fratelli) è un legame indissolubile, che si coltiva giorno dopo giorno, sin da quando si è piccine. Nonostante le discussioni e le incomprensioni, una sorella sarà sempre lì, pronta ad ascoltarti e a tenerti la mano. Se non riesci a trovare le parole giuste per dirle quanto ... Leggi su dilei (Di giovedì 16 giugno 2022) Hai unae insieme custodite e proteggete con orgoglio e sana gelosia il vostro rapporto? Quello che vi unisce è un legame autentico, che a parole è difficile da spiegare. È la prima persona a cui pensi quando ti succede qualcosa di bello – e non vedi l’ora di vederla per raccontarglielo – ma anche quando hai un problema che ti affligge. Tuaè l’unica in grado di condividere con te ogni gioia in maniera autentica e pura, e di sollevarti il morale quando sei triste e preoccupata. Insomma, quello tra sorelle (e fratelli) è un legame indissolubile, che si coltiva giorno dopo giorno, sin da quando si è piccine. Nonostante le discussioni e le incomprensioni, unasarà sempre lì, pronta ad ascoltarti e a tenerti la mano. Se non riesci a trovare le parole giuste perquanto ...

Pubblicità

duplikey : Frasi sul fallimento: le migliori citazioni e aforismi sul fallimento - lisadagliocchib : RT @asessuato: @lisadagliocchib - asessuato : @lisadagliocchib - antomanontroppo : Collega stronza che fa di tutto per accaparrarsi le occasioni migliori e che per di più c’ha botte di culo incredib… - deveraunseraunn : 'Non sono busone ma neanche coglione' - ~ le migliori frasi di Guia Soncini ~ #tellonym -