L’affido una scelta d’amore ad Agrigento (Di giovedì 16 giugno 2022) Agrigento – Sabato 18 giugno alle ore 18,00 presso il Consorzio Universitario “Empedocle” di Agrigento, il Lions Club Agrigento Valle dei Templi – presieduto dalla Prof.ssa Maria Assunta Iacona, in collaborazione con il Soroptmist International – Club di Agrigento, presieduto dalla Dott.ssa Margherita Trupiano, promuoverà un incontro-dibattito sul Tema di Studio Nazionale Lions “L’affido una scelta d’amore”.L’iniziativa, dal titolo “Accogliere ed Amare: L’affido tra Pandemia e Guerra” mira a far conoscere meglio l’istituto delL’affido, spesso confuso con le adozioni ma che è di fondamentale importanza per il benessere dei bambini. Si discuterà e dibatterà – in un particolare momento storico come quello attuale e nel confronto con chi ... Leggi su quotidianodiragusa (Di giovedì 16 giugno 2022)– Sabato 18 giugno alle ore 18,00 presso il Consorzio Universitario “Empedocle” di, il Lions ClubValle dei Templi – presieduto dalla Prof.ssa Maria Assunta Iacona, in collaborazione con il Soroptmist International – Club di, presieduto dalla Dott.ssa Margherita Trupiano, promuoverà un incontro-dibattito sul Tema di Studio Nazionale Lions “una”.L’iniziativa, dal titolo “Accogliere ed Amare:tra Pandemia e Guerra” mira a far conoscere meglio l’istituto del, spesso confuso con le adozioni ma che è di fondamentale importanza per il benessere dei bambini. Si discuterà e dibatterà – in un particolare momento storico come quello attuale e nel confronto con chi ...

