La madre della piccola Elena non è pazza | è solo cattiva

(Di giovedì 16 giugno 2022) AGI - "Ho sentito parlare di pazzia e di gelosia morbosa, ma non ho sentito parlare di cattiveria e di sadismo. Come si può reputare un raptus quello che ha fatto Martina? Un omicidio premeditato e studiato in ogni particolare". Lo scrive in una lettera diffusa alla stampa, Alessandro Del Pozzo, padre di, la bimba di cinque anni uccisa dallae lasciata in un campo a Mascalucia, nel Catanese. "I momenti di pazzia - prosegue - sono susseguiti da momenti di lucidità. Momenti in cui non si è nemmeno pentita di aver ucciso la bambina. Bensì ha messodentro dei sacchitura, l'ha sotterrata, si è ripulita e ha ripulito, ha inventato un sequestro creandosi un alibi e ha colpito la sua macchina per inscenare un aggressione! 24 ore di bugie. Quindi un omicidio in cui ci si crea ...