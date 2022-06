GF Vip 7 | svelata la data di inizio e i primi sette possibili concorrenti

(Di giovedì 16 giugno 2022) Mentre i ruoli di opinionisti del Grande Fratello Vip 7 restano ancora vacanti e probabilmente sapremo solo all’ultimo chi si occuperà le due ambite sedie, abbiamo già una: il reality show con al timone Alfonso Signorini esordirà il 19mbre, come riporta l’affidabilissimo portale TV Blog. Pipol TV, poi, fa sapere che si sono giù iche hanno superato le selezioni e con grande probabilità approderanno nel reality show di Canale 5. In tutto sono. Si tratta di Antonella Fiordelisi, campionessa di scherma ed ex di Ignazio Moser e Gonzalo Higuain; Antonino Spinalbese (ex fidanzato di Belen Rodriguez e padre della figlia Luna Marì); la cantante Gigliola Cinquetti e il parrucchiere Federico Fashion Style. Vicinissimi alla firma anche Patrizia Groppelli, compagna di Alessandro ...

