Florentino Perez: 'Mbappé sognava il Real, ma è cambiato. Superlega? È ancora viva' (Di giovedì 16 giugno 2022) Novanta minuti. Un'ora e mezza d'intervista, tanto ha concesso Florentino Perez alla tribuna del Chiringuito, curiosa, rumorosa, teatrale trasmissione notturna del panorama calcistico spagnolo. Lo ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 16 giugno 2022) Novanta minuti. Un'ora e mezza d'intervista, tanto ha concessoalla tribuna del Chiringuito, curiosa, rumorosa, teatrale trasmissione notturna del panorama calcistico spagnolo. Lo ...

Pubblicità

J_network24 : ??#Superlega | ??Il presidente Florentino Perez torna a parlare del progetto - STnews365 : Zidane al PSG? Non lo crede Florentino Perez: 'Lui vuole la Francia'. Il presidente madrileno non crede alla possib… - ETGazzetta : Florentino Perez: 'Mbappé sognava il #RealMadrid, ma è cambiato. Superlega? È ancora via' - RobertaFazio7 : RT @SkySport: Real Madrid, Florentino Perez: 'Mbappé sognava di venire qui, poi ha subito pressioni' #SkySport #SkyCalciomercato #Calciomer… - MilanWorldForum : Florentino Perez su Superlega e Mbappè Le dichiarazioni-) -