Fiesole | guasto tecnico in Comune | difficoltà per email e certificati - Cronaca - lanazione it

Pubblicità

muoversintoscan : RT @Publiacqua: ?? Lavori su via di Bosconi a Fiesole - Publiacqua : ?? Lavori su via di Bosconi a Fiesole -

MET - Provincia di Firenze

Un computer, 16 giugno 2022 untecnico ai sistemi informarici del Comune dista bloccato l'erogazione di alcuni servizi, compreso il rilascio di certificati ecarte di identità. Impossibile ...Publiacqua informa i cittadini del Comune diche la perdita occulta che da ieri è attiva sulla zona Olmo è stata individuata in via ...chiusure dell'acqua per le utenze più vicine al, ... MET - Publiacqua: guasto sulla rete idrica di Fiesole Fiesole, 16 giugno 2022- un guasto tecnico ai sistemi informarici del Comune di Fiesole sta bloccato l'erogazione di alcuni servizi, compreso il rilascio di certificati ecarte di identità. Impossibile ...Publiacqua informa i cittadini del Comune di Fiesole che la perdita occulta che da ieri è attiva sulla zona Olmo è stata individuata in via Viuccia. I lavori di riparazione, con le propedeutiche chius ...