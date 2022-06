Draghi, Macron e Scholz verso Kiev, viaggio di notte in treno per incontrare Zelensky (Di giovedì 16 giugno 2022) Il premier italiano Mario Draghi, assieme al cancelliere tedesco Olaf Scholz e al presidente francese Emmanuel Macron sono in viaggio per Kiev, dove oggi 16 giugno incontreranno per la prima volta il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Una foto diffusa dai media tedeschi e rilanciata da Repubblica mostra i tre leader insieme in un vagone del treno, che sarebbe partito questa notte dalla Polonia diretto alla capitale ucraina. Un viaggio spartano e almeno nello stile concerto a cominciare dall’abbigliamento dei tre leader, con Macron in camicia bianca e colletto alzato, Draghi in maglioncino e Scholz in camicia nera a maniche corte e jeans. Sul tavolino del convoglio una boccetta di ... Leggi su open.online (Di giovedì 16 giugno 2022) Il premier italiano Mario, assieme al cancelliere tedesco Olafe al presidente francese Emmanuelsono inper, dove oggi 16 giugno incontreranno per la prima volta il presidente ucraino Volodymyr. Una foto diffusa dai media tedeschi e rilanciata da Repubblica mostra i tre leader insieme in un vagone del, che sarebbe partito questadalla Polonia diretto alla capitale ucraina. Unspartano e almeno nello stile concerto a cominciare dall’abbigliamento dei tre leader, conin camicia bianca e colletto alzato,in maglioncino ein camicia nera a maniche corte e jeans. Sul tavolino del convoglio una boccetta di ...

