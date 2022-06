Di Maio “Non possiamo attaccare Governo per imitare Salvini” (Di giovedì 16 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Non credo sia opportuno assumere decisioni che disallineano l'Italia dall'alleanza Nato e dalla Ue. Non credo sia opportuno mettere nella risoluzione che impegna il Presidente del Consiglio ad andare in Consiglio europei frasi o contenuti che ci disallineano di fatto dalle nostre alleanze storiche. L'Italia non è un Paese neutrale, ma è all'interno di alleanze storiche da molto tempo grazie ai nostri padri fondatori. Come credo che serva la massima compattezza per ottenere il tetto massimo al prezzo del gas. Non credo che possiamo stare al Governo e poi un giorno sì un giorno no per imitare Salvini si vada ad attaccare il Governo”. Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio parlando con i giornalisti. Riferendosi, senza nominarlo, al presidente del ... Leggi su iltempo (Di giovedì 16 giugno 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Non credo sia opportuno assumere decisioni che disallineano l'Italia dall'alleanza Nato e dalla Ue. Non credo sia opportuno mettere nella risoluzione che impegna il Presidente del Consiglio ad andare in Consiglio europei frasi o contenuti che ci disallineano di fatto dalle nostre alleanze storiche. L'Italia non è un Paese neutrale, ma è all'interno di alleanze storiche da molto tempo grazie ai nostri padri fondatori. Come credo che serva la massima compattezza per ottenere il tetto massimo al prezzo del gas. Non credo chestare ale poi un giorno sì un giorno no persi vada adil”. Così il ministro degli Esteri Luigi Diparlando con i giornalisti. Riferendosi, senza nominarlo, al presidente del ...

