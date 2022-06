Da giovedì temperature in salita su tutta la regione (Di giovedì 16 giugno 2022) La previsione a cura di Marco Tarantola del Centro Meteorologico Lombardo per i prossimi giorni sulla nostra regione. ANALISI SINOTTICA L’espansione dell’alta pressione in quota dal nord Africa verso il Mediterraneo occidentale proteggerà per molti giorni anche la nostra regione dall’arrivo delle perturbazioni atlantiche. Assisteremo pertanto a una settimana in prevalenza soleggiata, anche se non mancherà il passaggio di qualche nuvola e un po’ di instabilità sui rilievi. Lo spostamento verso est dell’alta pressione sub-tropicale nella seconda parte della settimana porterà a un nuovo rialzo termico in particolare da giovedì, che si protrarrà per alcuni giorni. giovedì 16 giugno 2022 Tempo Previsto: al mattino bel tempo su tutta la regione. Nel pomeriggio cielo sereno o poco nuvoloso ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 16 giugno 2022) La previsione a cura di Marco Tarantola del Centro Meteorologico Lombardo per i prossimi giorni sulla nostra. ANALISI SINOTTICA L’espansione dell’alta pressione in quota dal nord Africa verso il Mediterraneo occidentale proteggerà per molti giorni anche la nostradall’arrivo delle perturbazioni atlantiche. Assisteremo pertanto a una settimana in prevalenza soleggiata, anche se non mancherà il passaggio di qualche nuvola e un po’ di instabilità sui rilievi. Lo spostamento verso est dell’alta pressione sub-tropicale nella seconda parte della settimana porterà a un nuovo rialzo termico in particolare da, che si protrarrà per alcuni giorni.16 giugno 2022 Tempo Previsto: al mattino bel tempo sula. Nel pomeriggio cielo sereno o poco nuvoloso ...

