Berrettini-Kudla in tv oggi: orario, canale e diretta streaming Atp Queen’s 2022 (Di giovedì 16 giugno 2022) Matteo Berrettini affronterà Denis Kudla negli ottavi di finale del torneo Atp 500 del Queen’s 2022. L’azzurro si è presentato a Londra con tutte le intenzioni di difendere il titolo conquistato nella scorsa edizione, come dimostra il brillante successo ottenuto all’esordio contro il britannico Daniel Evans. Adesso sulla sua strada c’è il lucky loser statunitense, ripescato nel main draw al posto dell’acciaccato Andy Murray. L’americano è giocatore da prendere con le pinze sull’erba. Due settimane fa è arrivato in finale al ricco Challenger di Surbiton e nel 2015 giunse persino alla seconda settimana di Wimbledon. Ne sa qualcosa anche Lorenzo Sonego, battuto al primo turno dopo tre set molto combattuti. I precedenti tra Berrettini ed il tennista a stelle e strisce sono in perfetta parità (2-2). Il ... Leggi su sportface (Di giovedì 16 giugno 2022) Matteoaffronterà Denisnegli ottavi di finale del torneo Atp 500 del. L’azzurro si è presentato a Londra con tutte le intenzioni di difendere il titolo conquistato nella scorsa edizione, come dimostra il brillante successo ottenuto all’esordio contro il britannico Daniel Evans. Adesso sulla sua strada c’è il lucky loser statunitense, ripescato nel main draw al posto dell’acciaccato Andy Murray. L’americano è giocatore da prendere con le pinze sull’erba. Due settimane fa è arrivato in finale al ricco Challenger di Surbiton e nel 2015 giunse persino alla seconda settimana di Wimbledon. Ne sa qualcosa anche Lorenzo Sonego, battuto al primo turno dopo tre set molto combattuti. I precedenti traed il tennista a stelle e strisce sono in perfetta parità (2-2). Il ...

