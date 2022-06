Alfonso Signorini: “Per integrarmi portavo le ragazze in camporella” (Di giovedì 16 giugno 2022) Alfonso Signorini, sulla scia delle belle emozioni provate per il matrimonio di Alberto Matano e Riccardo Mannino, ha voluto pubblicare una lettera a cuore aperto su Chi, il settimanale che dirige. Vi raccomandiamo... Mara Venier celebra le nozze di Alberto Matano e Riccardo Mannino: "È stato commovente" Sabato 11 giugno 2022 la conduttrice di Domenica In ha officiato la cerimonia dell'amico e collega, che si è sposato con il suo compagno in una lo... Il direttore ha deciso di raccontare ai suoi lettori della sua infanzia, passata a nascondersi per paura che tutti (genitori in primis) potessero accorgersi della sua omosessualità, che poi è riuscito a dichiarare quando era già un uomo, a 28 anni. Se penso a me bambino mi guardo con tanta ... Leggi su news.robadadonne (Di giovedì 16 giugno 2022), sulla scia delle belle emozioni provate per il matrimonio di Alberto Matano e Riccardo Mannino, ha voluto pubblicare una lettera a cuore aperto su Chi, il settimanale che dirige. Vi raccomandiamo... Mara Venier celebra le nozze di Alberto Matano e Riccardo Mannino: "È stato commovente" Sabato 11 giugno 2022 la conduttrice di Domenica In ha officiato la cerimonia dell'amico e collega, che si è sposato con il suo compagno in una lo... Il direttore ha deciso di raccontare ai suoi lettori della sua infanzia, passata a nascondersi per paura che tutti (genitori in primis) potessero accorgersi della sua omosessualità, che poi è riuscito a dichiarare quando era già un uomo, a 28 anni. Se penso a me bambino mi guardo con tanta ...

IlPolemico11 : @ManfrediREAL Dalle retrovie mi dicono che Alfonso Signorini stia cercando un nuovo concorrente per il GF Vip che p… - BITCHYFit : Alfonso Signorini prima dell’accettazione di se stesso: “Portavo le ragazze in camporella” - infoitcultura : Grande Fratello Vip, decisione incredibile: Alfonso Signorini ha cambiato tutto - zazoomblog : Alfonso Signorini prima dell’accettazione di se stesso: “Portavo le ragazze in camporella” - #Alfonso #Signorini… - zazoomblog : Alfonso Signorini prima dell’accettazione di se stesso: “Portavo le ragazze in camporella” - #Alfonso #Signorini… -