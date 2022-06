Will Smith potrebbe tornare con il sequel di ”Io Sono Leggenda 2” (Di mercoledì 15 giugno 2022) Will Smith, dopo il brutto gesto nei confronti dello stand-up comedian Chris Rock, potrebbe tornare su grande schermo. L’occasione sarebbe quella del sequel di Io Sono Leggenda, film apocalittico che lo vedeva protagonista nel 2008. Insieme a lui, ci sarà anche Michael B. Jordan, star di Black Panther e della saga spin-off di Rocky, Creed. Will Smith, le conseguenze minime dello schiaffo Il performer statunitense dopo il discutibile Oscar come Miglior attore protagonista in King Richard ed il successivo schiaffo rifilato a Chris Rock, prepara il ritorno in scena. La star starebbe infatti cercando di farsi inserire nel cast del sequel di Io Sono Leggenda, film tratto dal ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 15 giugno 2022), dopo il brutto gesto nei confronti dello stand-up comedian Chris Rock,su grande schermo. L’occasione sarebbe quella deldi Io, film apocalittico che lo vedeva protagonista nel 2008. Insieme a lui, ci sarà anche Michael B. Jordan, star di Black Panther e della saga spin-off di Rocky, Creed., le conseguenze minime dello schiaffo Il performer statunitense dopo il discutibile Oscar come Miglior attore protagonista in King Richard ed il successivo schiaffo rifilato a Chris Rock, prepara il ritorno in scena. La star starebbe infatti cercando di farsi inserire nel cast deldi Io, film tratto dal ...

