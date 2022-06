Webtoon | intervista con uno degli autori della piattaforma Sebun

(Di mercoledì 15 giugno 2022)è un editore sudcoreano nato nel 2004 dalla Naver Corporation. Come suggerisce il nome, pubblica, fumetti digitali compatti in Corea del Sud. Negli ultimi tempi, la platea die artistisi sta ampliando sempre di più.con Steven () unodel comic oneshot “chronicles of deathslayer” Ciao Steven, perché non ti presenti ai nostri lettori? “Ciao! Mi chiamo Steven, in arte 7bun (), sono un freelance artist ed ho lavorato in molti settori del disegno, tra questi ho lavorato anche per.“ Come ti sei approcciato al mondo di? “Quasi per coincidenza, ho sempre voluto potermi approcciare nel ...

