Ucraina: Zelensky, 'carri armati russi devono essere fermati qui perché non arrivino a Praga' (Di mercoledì 15 giugno 2022) Roma, 15 giu. (Adnkronos) - "I carri armati russi che prendono d'assalto le città del Donbass ucraino, che stanno cercando di avanzare verso Kharkiv, Nikolaev, Zaporozhye, devono essere fermati o espulsi dal territorio dell'Ucraina indipendente. Affinché non vengano mai a Praga, o Ostrava, né a Brno, né a Plzen, né a Karlovy Vary, né in nessun'altra città del nostro continente. È in Ucraina che la battaglia per il futuro dell'Europa è ancora in corso". Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, parlando in collegamento video al parlamento ceco. "Quando l'Ucraina chiede sostegno ai Paesi europei, procediamo da quelle parole che sono diventate uno dei principi fondamentali della vostra ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 15 giugno 2022) Roma, 15 giu. (Adnkronos) - "Iche prendono d'assalto le città del Donbass ucraino, che stanno cercando di avanzare verso Kharkiv, Nikolaev, Zaporozhye,o espulsi dal territorio dell'indipendente. Affinché non vengano mai a, o Ostrava, né a Brno, né a Plzen, né a Karlovy Vary, né in nessun'altra città del nostro continente. È inche la battaglia per il futuro dell'Europa è ancora in corso". Lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyr, parlando in collegamento video al parlamento ceco. "Quando l'chiede sostegno ai Paesi europei, procediamo da quelle parole che sono diventate uno dei principi fondamentali della vostra ...

